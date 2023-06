J'ai essayé le jeu sur PS5 et après avoir acquis un PSVR2 et à Resident Evil Village en VR (par exemple), je ne peux m'empêcher de ressentir que les jeux à première personne, comme Cyberpunk 2077, DOIVENT être jouable en VR ! ! Le jeu et l'univers sont chouettes mais après avoir expérimenté les jeux en VR, qu'est-ce que ça m'emmerde de jouer sur écran plat à des jeux immersifs style Cyberpunk! LA VERITABLE NEXT-GEN, C'EST LA VR ! (avis à venir sur le PSVR2)

posted the 06/24/2023 at 10:43 AM by yobloom