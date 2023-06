Moyenne 3,5/5Cette nouvelle production Pixar est aussi drôle que tendre.Voilà la grande qualité d’Élémentaire : une comédie romantique en bonne et due forme, visible dès 6 ans, mais qui parle de déterminisme, de tolérance, de différences culturelles et du besoin de les dépasser. L’amour est une réaction chimique. Élémentaire en est la parfaite illustration.Voilà un très bon Pixar, divertissant et profond.Mais c’est surtout par son graphisme qu’il sidère : le studio innove encore avec un procédé révolutionnaire qui fait s’animer des personnages de façon constante : bluffant, et tellement beau !Un conte familial flamboyant sur fond d'humanisme et de déracinement.Sans être un grand Pixar, Élémentaire, visuellement bluffant, distille sa petite magie et réussit à émouvoir avec une très belle histoire d’amour. Il manque toutefois un peu de l’audace à laquelle les studios d’Emeryville nous avaient habitués.Le nouveau dessin animé des studios Pixar est dans la lignée de « Vice-versa », rencontre entre le feu et l’eau sur fond d’acceptation de la différence. Moins échevelé, plus tendre et toujours aussi novateur visuellement.Il y a quinze ans, avec une idée comme celle d’« Elementaire », Pixar épatait tout le monde. Aujourd’hui, il impressionne les plus jeunes et les coachs en développement personnel.Si sympathique soit-il, Élémentaire n’est toutefois pas le feu d’artifice d’idées originales et de trouvailles visuelles auquel nous a habitués Pixar. Et son esthétique disgracieuse aux tonalités fluorescentes ne l’aide assurément pas !Ce que l’on retient le plus de ce long-métrage, ce sont ses effets visuels. Les artistes ont réussi à créer un univers cinétique où chaque élément trouve sa place et fait partie intégrante du décor.Le récit minimaliste s’adresse à un public plus jeune et ne possède pas la puissance émotionnelle des précédents films d’animation de Pixar. Mais on est emporté par son romantisme, son imaginaire foisonnant et son graphisme singulier.Les voilà jetés dans la grande ville, où, en dépit d’un univers visuel toujours créatif, ils rejoueront les grandes lignes d’une plate « rom com ».Le sortilège Pixar n’a pas disparu : il s’est réduit à l’état d’étincelle indicible. On sait, devant Élémentaire, qu’on est devant un Pixar, par l’empathie particulière que le film soulève en nous, par sa désobéissance aux formats de son temps, sa foi inébranlable en ses ressources figuratives, son absence d’ironie.Alors, oui, il y a des flottements. Certes, la rom com n’atteint pas toujours le rythme et la pureté des classiques dont ils s’inspirent (Indiscrétions de Cukor ou le New-York Miami de Capra). Mais pendant quelques instants, quelques scènes, on se dit que Pixar est revenu à son grand niveau. Et ça n’a pas de prix.Sans atteindre les sommets de “Vice-versa”, la production Pixar de saison est convaincante, avec une histoire sur l’immigration, le racisme et les joies du melting-pot à l’américaine.Si le comique de la situation est le plus souvent exploité astucieusement [...], le film souffre d’un déséquilibre qui met à mal la générosité de ses intentions : l’impensable union de l’eau et du feu tient davantage à l’incompatibilité des deux éléments qu’à la réprobation sociétale.