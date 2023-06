Jeux Video

Standard Ed:

PC: €69.99

Series X|S: €79.99



Premium Ed:

PC: 104.99 euros

Series X|S: 114.99 euros



Constellation Ed:

PC: €299.99

Series X: $299.99 (pas d'indication en Europe)



Le contenu ?

J'en sais foutrement rien donc je met ça en blog pour les clics.





Par contre question soudaine :



Déjà que je ne comprend plus trop pourquoi on paye davantage sur consoles que sur PC alors que Valve bouffe bien en royalties aussi, mais surtout, c'est quoi la raison pour laquelle le constructeur lui-même (MS comme Sony hein) nous fait payer plus sur leurs consoles ?



Genre Sony qui met Ratchet à 79,99€ sur PS5 et 59,99€ sur Steam alors qu'ils ne payent aucun royalties sur PS5, mais doivent lâcher un billet à Valve ?













(nan je sais que c'est parce qu'on est des putains de moutons, tkt)