La semaine dernière le site de fans "Megami Tensei Persona Central" a identifié un nouveau domaine Persona 5 appelé P5T.JP. Bien entendu, cette découverte a déclenché des vagues de spéculation sur la possibilité qu'Atlus annonce un nouvel opus de Persona 5.Cette découverte est apparemment très similaire aux précédentes mises à jour de domaines de jeux Persona avant qu'ils ne soient officiellement annoncés publiquement.Ces mises à jour de domaine ont tendance à indiquer l'annonce de nouveaux jeux dans les deux semaines qui suivent. Persona Central a cité Persona Q2, Persona 3 : Dancing in Moonlight & Persona 5 : Dancing in Starlight, Catherine : Full Body, Persona 5 Royal et Persona 5 Strikers.A vos speculation: Persona 5 "T"actics ? Une suite a Strikers ? Un jeu de baston Persona 5 Arena Ultimax ? Voir un enieme Gatcha mobile autre que The Phantom X ? Rien de tout ça ?