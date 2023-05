Cinéma : 1 , 2 , 3 ... Action

Spoiler :



Vu que visiblement la Jolyne (Irène) à la fin de la partie 6 est d'un nouvel univers (si je ne dis pas de bêtise), comment se passe la descendance ? Elle va juste mettre bas à un autre Jojo (pour la partie 7) mais en ayant tout oublié ?

J'avais lu des commentaires ici et là de gens déçu par la partie 6 à cause de Netflix qui auraiten balançant tous les épisodes par partie d'un coup.En tout cas,(à mes yeux) et je pèse mes mots. L'animation est moins bonne que la partie 5 mais reste dans la lignée des précédentes parties. Au début, j'appréhendais cette partie vu que le personnage principal est féminin à contrario des autres parties et pourtant son développement est excellent. L'une des meilleures personnages féminins tout animé/manga confondues et d'ailleurs même l'un des meilleurs Jojo. (ouais désolé je m'emballe mais j'assume).Vous allez m'en vouloir, mais j'ai limite envie de mettre cette partie au dessus de la 5 mais je vais doser en me disant que c'est juste le " sentiment de l'instant ". Si je devais classer, je mettrais cette partie juste en dessous de la partie 5 qui elle aussi visait déjà très haut.Franchement, on ne le dit pas souvent mais. L'imagination qu'il faut pour mettre tout cela en place... D'autant plus que ses mangas se démarquent très bien des autres types de mangas. Arriver à développer chaque personnage même ceux très secondaires mais en leur donnant un style particulier qui marque. Bref une ambiance très particulière et propre aux Jojos. Chapeau. J'ai passé un très bon moment avec cette partie 6.Du coup j'ai une question pour ceux à jour :