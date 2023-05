Bonsoir à tous !J'ai mis à jour mon script pour adapter Gamekyo sur les téléphones et j'ai apporté pas mal de modifications. En effet, les publications des utilisateurs, les news et les contenus ajoutés par les "groupes" sont maintenant élargis afin de prendre toute la taille de l'écran.J'ai caché certains éléments comme le footer, la deuxième ligne du menu. J'ai également redimensionné les iframes pour les vidéos youtube et ajouté une séparation pour différencier la colonne des blogs et celle des news.Voici quelques exemples :Vous pouvez directement retrouver le code du script en flashant ce QR Code. (Il renvoie à la page gitlab du code).Sinon, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://gitlab.com/Jisngo/script-pour-gamekyo/-/blob/main/Gamekyo_telephone.js Ensuite, pour l'installer, il vous faudra un navigateur compatibles avec les extensions (Firefox ou Kiwi Browser par exemple).Pour ajouter mon script, il vous suffira de créer un nouveau script, de copier-coller le code dans ce dernier et de l'enregistrer. Actualisez la page et la disposition du site changera.Si vous avez besoin de plus d'informations pour l'installation ou que des modifications sont à faire (corriger l'affichage, créer de nouvelles pages adaptées...), n'hésitez pas à me le faire savoir !