Pour les vieux weebs des années 80 la celebre serie d'OAV de 1988 "Gunbuster" produit par le studio Gainax (Evangelion, Gurren Lagann) fera son retour en Blu-Ray le 19 Juillet prochain chez nous via AlltheAnime.Il s'agira bien cette fois de l’intégrale des OAV et non pas du remontage en film parut chez feu-Beez et ressorti ya quelques années via Dybex.Cette edition en VOST uniquement incluera un Artbook de 48 pages et un poster A3 recto-verso.En espérant que Diebuster suive.