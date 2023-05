DLC : The Wonderful One : After School Hero

Gratuit / Disponible

Steam

Remarque importante : le DLC gratuit The Wonderful One: After School Hero est scindé en DEUX. Vous devrez installer séparément le DLC gratuit The Wonderful One: After School Hero (Part 1) pour jouer à la première partie de ce contenu. Nous avons pu réaliser ce DLC après avoir atteint le stretch goal de notre campagne de financement participatif de février 2020. Nous aimerions remercier les 33 199 fans incroyables qui nous ont soutenus lors de ce voyage.