Date de sortie : 29 Aout 2023

A présent, les joy-con répondent au doigt et à l'œil ! Il est très simple de viser l'une des six directions possibles (sur les côtés et dans les quatre diagonales). Peut-être un peu trop, d'ailleurs.

40 Chansons pour commencer (hors DLC)est le plus classique et se contente de proposer à un joueur de sélectionner le titre qu'il veut, tout en essayant de réaliser le meilleur score.vous pourrez vous affronter à deux joueurs en local, sur une même console. Le perdant doit réaliser un gage dans le monde réel, décidé par un système de roue à tourner. Si faire un meilleur score que votre adversaire ne vous suffit pas, vous préférerez peut-être le défier dans l'un des trois mini-jeux proposés mais qui, admettons-le, ne sont pas des plus palpitants. Tout juste retiendra-t-on celui dans lequel une batte de baseball remplace votre maracas. Elle vous sert alors à renvoyer des balles envoyées par un PNJ particulièrement fourbe.vous demande de mieux bouger que votre adversaire sur le dancefloor afin de récolter plus de "followers" que lui.. Celui-ci permet de jauger votre synchronicité avec un second joueur, idéalement votre moitié. Plus vous gardez le rythme, plus votre score sera élevé.. Très classique, il vous permet de vous confronter à d'autres joueurs du monde, afin de monter dans les classements en ligne.Concrètement, il s'agit d'une sorte de Battle Royale. Jusqu'à 8 joueurs et des bots s'affrontent en ligne sur une succession de chansons. Le joueur qui réalise le moins bon score est éliminé. A la fin, il n'en restera qu'un. Chacun de ces modes vous permet de gagner de l'argent in-game et d'augmenter de niveau. Cela vous permet de débloquer de nombreux éléments cosmétiques pour votre personnage.Chaque musique dispose en effet d'une difficulté à dix crans, ainsi qu'une sélection de (4) modes.