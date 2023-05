Bon le jeu n'est sorti que depuis 2 jours et il est encore bien trop tôt pour avoir un avis global et définitif je pense mais je suis curieux de savoir ce qu'en pense la communauté sur ces premières heures de jeu ^^Avez vous la même sensation de decouverte qu'avec Breath of The Wild ?Vous le trouvez meilleur ou moins bon pour l'instant que son grand frère ?Pour ma part je dois bien avoué que je n'ai pas "la claque" que j'ai ressenti en 2017. Cela s'explique par plusieurs facteurs, dont celui de la nouveauté (j'avais découvert BOTW en même temps que la Switch et son nouveau concept à l'époque)Également par le fait que c'est une suite dans le même univers donc on est plus ou moins en terrain connu (rajouter à cela que j'ai fait l'extension l'ode au prodige juste avant la sortie de TOTK)Ce qui n'enlève rien aux qualités que possède les larmes du royaume.L'intro et l'histoire démarrent tambour battant, annonçant un scénario plus sombre, la zone du début est parfaite pour prendre ces marques avec les nouveaux pouvoirs qui sont incroyablement bien pensé, notamment Amalgame et Infiltration. (Dommage néanmoins que l'on ne garde pas ceux de l'opus précédent)Graphiquement ça tourne très bien pour ma part sur ma Switch V1. Au delà de la technique, je retiens surtout la direction artistique dans la continuité de son prédécesseur mais savant suffisamment se démarquer pour avoir l'impression d'être dans un tout nouveau jeu Zelda. Je ne ressens pas trop pour l'instant le côté "1.5" comme j'ai pu lire ici et là.Je note que la difficulté à l'air un poil plus corsé. Et ma grande question sur la longueur est la construction, la grande nouveauté qui a mes yeux relève presque du génie dans les possibilités qui nous sont offertes, presque à l'infini. Et du coup l'aventure de chaque joueur ne sera pas la même.Mais de l'autre côté j'ai peur que la simplicité de BOTW me manque un peu par la suite, je pense qu'il faut vraiment accrocher à cet aspect assemblage (ce qui est moyennement mon cas de base) sinon ce pourrait devenir compliqué.Chapeau en tout cas à Nintendo d'avoir encore réussi à proposer autant d'ingéniosité dans son gameplay, de renouveler le monde d'Hyrule qui était déjà immense et organique.Il faudra du temps pour doser ce Tears of The Kingdom mais nul doute qu'il rentrera dans l'histoire de la série !