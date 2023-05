Guerrilla a dévoilé qu'à compté du 16 Avril dernier la franchise Horizon s'est vendu 32,7 millions d'exemplaires et Forbidden West est a 8,4 millions de copies vendu en un peu plus d'un an.Le studio précise aussi que des millions d'autres personnes ont pu avoir accés à la franchise grâce au service d'abonnement de PlayStation, le PS Plus ou l'initiative Play At Home mais bien entendu ils ne sont pas compté dans les chiffres de ventes.