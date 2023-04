Moyenne 3,3/5Un beau portrait cinématographique.La mise en images renvoie au style d’Hokusaï dans les cadres très composés des plans, leur impression d’aplat et la prédilection donnée aux visages. Un bel effet d’identification qui se sent à l’œil, sans ostentation, mais accompli.Hokusai embrasse avec délicatesse et intensité l'âme et le geste du fou du dessin.Un film remarquable.Portrait nuancé de la personnalité étrange de cet artiste, le biopic est surtout une captivante reconstitution du Japon du XVIIIe siècle.Au terme du film, on se dit pourtant qu’on n’a pas complètement percé les secrets de ce maître, ses propos elliptiques sur le talent, la censure ou les valeurs traditionnelles du Japon.Rien de révolutionnaire dans la mise en scène, ni dans le scénario, mais ce film a le mérite de nous rendre cet artiste iconique un peu plus humain.Hokusai est un film beau et généreux sur la forme, mais trop incomplet et dépouillé dans le fond, alors même que la vie de l'artiste et l'époque à laquelle il a vécu semblaient être des terreaux plus que fertiles. À trop vouloir épurer son récit, le film l'a anémié.S’il évite le piège muséal, le film ne sort pas du genre biographie pédagogique.Porté par une esthétique très soignée et un casting cinq étoiles, le film de Hajime Hashimoto célèbre l’art de Hokusai et de ses contemporains qui défièrent le joug de la censure.Une biographie pittoresque mais un peu trop appuyée pour l'art délicat de l'estampe. La caméra s'efforce de faire rentrer La Vague ou les Vues du Mont Fuji dans les promenades et les errances du peintre. Le maître aurait mérité une évocation plus inspirée.Malgré un certain manque d’ampleur, « Hokusai » raconte un autre Japon, plus vrai et moins idéalisé.Dans une mise en scène classique mais sans faute, Hajime Hashimoto suit l'artiste, de sa formation à sa mort, en 1849, au seuil de ses 90 ans.Katsushika Hokusai méritait bien un biopic consacré à sa gloire. [...] Hajime Hashimoto s'attelle à la tâche sans génie mais avec application.[...] le cinéaste ne résiste pas à l’appel de l’hagiographie, en enchaînant les chefs‐d’œuvre et éclairs de génie. La vie d’Hokusai, peintre du monde, est ainsi réduite à l’un de ses motifs les plus connus, une vague que le film avait jusqu’alors su tenir à l’écart.[Un] drame historique à la mise en scène élégante mais académique, là où on aurait espéré davantage de lyrisme.Car en, dépit de la beauté du film et sa capacité à ne pas verser dans l’hagiographie, le tout manque de relief saillant et d’inattendu, sur le fond comme sur la forme.Hélas, le réalisateur a tendance à se perdre dans la construction filandreuse de ce film à la fois léché et heurté, qui cède aussi à l’enflure lyrique, aux stéréotypes de l’artiste anticonformiste. Hormis le rendu sensuel des tracés du pinceau sur le papier, le tableau n’échappe pas à l’académisme.