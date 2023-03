Neil Druckmann était présent dans le Spoilercast de Kinda Funny et il a révélé plusieurs choses :- The Last Of Us Online est leur prochain jeu à sortir, beaucoup d'informations "à venir plus tard dans l'année".- Naughty Dog s'est restructuré pour pouvoir développer plusieurs jeux en même temps (que ce soit de nouvelles IP, des suites ou les deux).- Le studio dispose désormais d'une grande équipe de producteurs, réalisateurs de jeux et scénaristes qui leur permettent d'être plus organisés.- Le prochain gros projet du studio après TLOU Online est déjà en développement et bien qu'il reconnaisse la demande des fans pour une partie 3 de TLOU, le prochain projet a déjà été choisi et c'est quelque chose que tout le studio a choisi parce que c'est quelque chose qui gardera tout le monde excité pendant des années venir.- TLOU Online est le premier projet TLOU qu'il a "juste" produit/supervisé", car il n'en était ni le réalisateur ni le scénariste principal.Neil Druckmann a aussi déclaré dans une interview pour Collider qu'un jeu sur la méré d'Ellie, Anna était un prévu mais il n'aurait pas été réalisé par Naughty Dog mais par un autre studio mais cela ne s'est pas fait.