Quelques screens/art HD du Famitsu.Ce nouvel opus se situera durant les premiers aventures d'Adol qui sera cette fois accompagné d'une certaine Carja Varta surnommée la princesse pirate. Il passera a un systeme de combat a deux personnages en alternance ou en meme temps et aura de l'exploration et des batailles a bord d'un navire.YS X sortira sur PS5, PS4 & Switch au Japon cette année.

posted the 03/09/2023 at 10:38 AM by guiguif