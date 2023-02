Selon le podcast VGC, Konami a prévu d'avoir un "E3 assez important". Le nouveau Castlevania et le remake de MGS3 devraient être présents. Moins clair sur les plans actuels pour les anciens jeux Metal Gear. Le remake de MGS3 pourrait être utilisé comme banc d'essai pour les prochains jeux.

Like

Who likes this ?

posted the 02/23/2023 at 05:03 PM by jenicris