S'il n'a pas changé le destin tragique de la Wii U, Xenoblade Chronicles X reste LE grand RPG de la machine. Spin-off de la saga Xenoblade Chronicles, j'ai adoré cet épisode.

Non pas pour son scénario, assez en retrait mais proposant parfois de jolis moments, ni même pour ses personnages pour la plupart assez fades et transparents (sauf peut-être Elma et Linn), mais... pour la qualité de son open-world.

C'est bien simple, il fait partie des plus réussis jamais créés. Monolithsoft est parvenu à faire un monde à la fois crédible et vivant.

J'ai adoré découvrir chacun des 5 continents qu'on nous donne à explorer : c'est vaste, peuplé de créatures plus ou moins hostiles (toutes ne vous attaqueront pas), j'avais vraiment le sentiment d'explorer des territoires inconnus, quel plaisir !

A pieds d'abord, puis en mécha, ce qui fait voir le monde d'un autre point de vue et surtout, permet d'atteindre des endroits inaccessibles. Le jeu est sublime pour la console./quote]









[quote]Les combats reprennent les fondamentaux de la saga, un bon point. Le tout accompagné des jolies musiques de Sawano. J'espère qu'il sera bientôt adapté sur Switch pour qu'il ait une nouvelle chance, il le mérite amplement.