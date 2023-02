(Film interdit aux moins de 16 ans)



Certains spectateurs pourraient être outré par cette déferlante jamais vue et s’en détourneraient avec dégoût, ce qui est parfaitement leur droit. Pour d’autres, dont le signataire de ces lignes, ces outrances s’inscrivent dans la vigueur d’une réalisation au cordeau qui va sans faux-semblants jusqu’au bout de son propos.Cette hécatombe n’est sans doute pas toujours nécessaire, mais elle devient tellement délirante et exacerbée qu’on ne peut que suivre, les yeux écarquillés, alors que le réalisateur nous emmène toujours un cran plus haut dans le stress et l’accélération du rythme cardiaque.Au milieu d’un désordre à première vue conforme aux canons coréens du genre (...), l’inversion renouvelle brillamment l’empathie suscitée d’habitude par les prisonniers d’un guêpier ambulant.Une élucubration gore un poil répétitive, mais dans la droite lignée des splatter movies les plus bourrins.Le cinéma coréen brille toujours par sa radicalité. Preuve en est avec ce survival en espace confiné qui orchestre un déluge de violence gore et décomplexé, chaotique et jouissif.Un concentré d’action et de gore qui refuse la chute de rythme, au point d’en devenir parfois un peu épuisant. Mais dans ce registre (de quel registre on parle, au fait ?), on n’a pas vu grand-chose de plus électrifiant depuis bien longtemps.