https://assets.publishing.service.gov.uk/media/63e23d07d3bf7f17360c2564/Notice_of_provisional_findings_002.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/63e2589a8fa8f50e85820fb0/Microsoft-Activision_PFs_Summary_2.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/63e376bdd3bf7f173ad1cee4/Notice_of_possible_remedies.pdf





À ce stade, la CMA a identifié les éléments structurels possibles pouvant permettre le rachat:



Solution (a) :



Exiger une cession partielle d'Activision Blizzard, Inc.



Cela peut être :



(i) Cession de l'activité associée à Call of Duty ;



(ii) Cession du segment Activision d'Activision Blizzard, Inc. (le

segment Activision), qui inclurait les activités associées

avec Call of Duty ;



(iii) Cession du segment Activision et du segment Blizzard (le segment Blizzard) d'Activision Blizzard, Inc., qui comprendrait l'entreprise associée à Call of Duty, World of Warcraft ainsi que des autres titres.



Dans le cas contraire (b):



Interdiction du rachat.