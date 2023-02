Les nouveautés de la nouvelle démo :

A brand new playable introduction sequence

Refined hacker and enemy animations

Lots of refinement to enemy AI

New enemies (at least seen only in medical)

- Hopper

- New Security 1 Bot

Added clutter and debris to the levels

Vending machines

Scrapping and recycling

Transdermal dispenser

Ammo depot

Mod kits

New Cyberspace levels

Lots of new sounds and audio enhancements

New UIs and menus

Controller support

Le remake le plus ambitieux de Nightdive Studios pourrait enfin trouver une date de sortie.(Tiré de la nouvelle démo)Pour donner une idée de la différenceSystem Shock est le remake intégral du jeu révolutionnaire de, préservant les mécaniques de jeu cultes de l'époque agrémentées de nouveaux graphismes HD, d'une refonte des contrôles, d'une interface améliorée et de nouveaux sons et musiques. Le jeu a fait appel à l'actrice de doublage originale de SHODAN, l'une des antagonistes les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Assistez à la renaissance de l'un des jeux les plus acclamés et influents qui ait jamais existé.D'après la page Steam (Démo dispo) le jeu sortira en2023Le jeu est prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne