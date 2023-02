Nintendo

HARDWARE : 122.55m LTDJapon - 29.05mAmériques - 47.66mEurope & co - 45.86mQ3 : +8.23mQ1 à Q3 : 14.91mSOFTWARE : 994.30m LTDJapon - 192.62mAmériques - 437.37mEurope & co - 364.31mQ3 : +76.71mQ1 à Q3 : 172.11mMario Kart 8 - 52.00m (+3.59m)Animal Crossing NH - 41.59m (+1.42m)SSB ultimate - 30.44m (+910.000)Zelda BOTW - 29.00m 27.79m (+1.21m)Mario Odyssey - 25.12m (+720.000)Pokemon scarlet / violet - 20.61m (nouveau)Super Mario Party - 18.79m (+440.000)Ring Fit Adventure - 15.22m (+350.000)Pokemon Legends: Arceus - 14.63m (+720.000)Mario Party Superstars - 9.38m (+1.31m)Splatoon 3 - 10.13m (+2.23m)Nintendo Switch Sports - 8.61m (+2.46m)Kirby et le monde oublié - 6.12m (+850.000m)Mario Strikers: Battle League - 2.47m (+300.000m)Xenoblade Chronicles 3 - 1.81m (+90.000)Bayonetta 3 - 1.04m (nouveau)Non présent durant le rapport précédentNew Super Mario Bros U DX - 14.75m (+1.45m Q1-Q3)Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 10.82m (+1.39m Q1-Q3)Luigi's Mansion 3 - 12.44m (+1.02m Q1-Q3)Non updatésPokemon EB - 25.37m (?)Pokemon BD/SP - 14.92m (?)Pokemon Let's Go - 14.81m (?)