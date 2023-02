Game Informer a pu tester le jeu durant une très longue session de 3H, sur les chapitres 1 a 5 plus précisément (du début du jeu a la scène du siège de la cabane avec Luis).Les journalistes de Game Informer ont été clairement séduit sur les différents ajouts de gameplay et l'aspect graphique du RE Engine 2.0.Voici quelques nouvelles informations qui ont pu être relevées dans le magazine :Sur les 12 pages du magazine, certaines sont dédiées a une interview avec Yasuhiro Anpo et Kazunori Kadoi, les deux directeurs du jeu mais également de Resident Evil 2 Remake en 2019.Voici une partie de l'interview concernant les changements et le nouveau gameplay d'Ashley :D'autres vidéos, images et informations sont a prévoir ce mois-ci, après de long mois dans le silence le marketing du jeu commence enfin et c'est toujours prévu pour le 24 mars.