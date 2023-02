Il n'y a "aucune diminution dans la production du PSVR 2" selon un porte-parole de Sony, qui déclare même que "l’enthousiasme des fans de PlayStation pour le lancement à venir, qui comprend plus de 30 titres comme Gran Turismo 7, Horizon: Call of the Mountain et Resident Evil Village" est palpable.

Pas plus tard que hier, Bloomber (souvent un ramassis de conneries leurs articles), affirmait que Sony prévoyait de révoir la fabrication à la baisse de son future casque de réalité virtuelle à savoir le PS VR 2Sony vient tout juste de démentir ces allégations, et va plus loin en affirmant que les préco du casques sont bonnes.Affaire à suivre.