Bonsoir tout le monde !



Comme je sais que le site est voué à rester figer comme ça, encore un long moment, je me demandais, comment vous imagineriez une évolution plus moderne du site.



Est-ce que cela passerait nécessairement pas une nouvelle interface ? Et si cette dernière était mener à évoluer, est-ce que vous aimeriez davantage de fonctionnalités ?



Par exemple, je pense qu’il manque :



■ La possibilité d’enregistrer un article en brouillon, de le prévisualiser ou encore de programmer sa publication.



■ Rendre également plus agréable l’éditeur/créateur d’article avec davantage de possibilités de traitement de texte (même si l’essentiel est déjà là).



■ Pousser un peu plus le côté social du site avec un système de réputation plutôt qu’un classement ?



■ Une modernisation du site avec du web responsive pour enfin naviguer correctement sur le site avec son téléphone. J’accepterai aussi de perdre un peu en personnalisation (notamment la couleur de fond de blog) pour la mise en place d’un thème jour/nuit.



Et vous, avez-vous déjà pensé à des fonctionnalités qui semblent manquer au site ? Aimeriez-vous une version de Gamekyo un peu plus moderne qu’actuellement ?