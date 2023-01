- Forspoken propose 3 modes graphiques sur PS5 : Qualité, Ray-Tracing et Performance.

- Le mode Qualité : meilleures textures, meilleure distance d'affichage, 1728p en moyenne / 30fps.

- Le mode Ray-Tracing : diminue la qualité des textures et la distance d'affichage, 1512p en moyenne / 30 fps, meilleures ombres sur certains éléments, pas utilisé pour les réflexions ou l'éclairage général.

- Le mode Performance : diminue la qualité des textures et la distance d'affichage (comme le mode Ray-Tracing), 1440p dynamique avec reconstruction temporelle / 60fps pas stable.

- prise en charge des TV 120 Hz : résolution maximale à 1440p dans tous les modes d'affichage. Les modes Ray-Tracing et Qualité atteignent 40fps, tandis que le mode Performance reste à 60fps (pas de VRR).

- PC : les paramètres graphiques sont très similaires au mode Qualité de la PS5. Amélioration de la distance d'affichage et les ombres par Ray-Tracing.

- Une RTX 4080 atteint à peine une moyenne de 40fps en 4K / Qualité + Ray Tracing sans DLSS ou sans FSR. On peut toutefois atteindre une qualité visuelle ET une fluidité décente grâce à ces technologies.

- Temps de chargement très rapides, légèrement plus sur PC.



Et pour combien de temps ce fiasco va encore durer?En 10 ans, le Luminous Engine a été utilisé par SE que dans 2 productions seulement : Final Fantasy 15 et Forspoken.Et on se doute très bien pourquoi :Que la direction ait souhaité investir dans la création d'un moteur maison était plus que compréhensible, mais qu'elle soit incompétente au point de l'imposer sur des projets d'envergure alors qu'elle sait pertinemment que le moteur n'est pas performant, ça l'est nettement moins.Pour FF15, l'équipe a donné l'impression qu'elle a consacré plus d’énergie à se battre avec le moteur qu'à produire un jeu pour le résultat décevant que l'on connait.Pour Forspoken, on refait les mêmes erreurs, tellement le jeu semble peu ambitieux techniquement, avec une durée de vie rikiki pour un Open World, mal optimisé malgré qu'il ait subit un downgrade visuel massif, l'ensemble vendu au prix officiel de 80€ car c'est la norme pour les AAA.Je ne parlerais pas plus de la « Marvelisation » à outrance (à vomir ?) et des qualités narratives du jeu qui n'ont rien à voir avec le Luminous Engine.A quoi bon forcer l'utilisation d'un moteur maison plutôt que d'un moteur tiers, si c'est pour produire un titre qui ne pourra pas atteindre ni le même résultat ni les mêmes objectifs avec (évaluation de la presse même si souvent bien clémente pour les AAA+ avis du public et surtout les ventes)?La fiche des specs de la version PC laissait penser au pire, même si elles sont rarement révélatrices.Maintenant, est ce que le Luminous est toujours un moteur de merde et est ce que le jeu est mal optimisé ?Oui, et depuis le rapprochement des architectures PC/console, un jeu mal optimisé sur un support, l'est généralement tout autant sur les autres. Ce qui se vérifie encore ici :Avec ce rendu visuel, absolument pas digne d'un jeu next gen, obtenir une telle qualité d’image est une vaste blague.Et le jeu n'est ni cross-gen, ni même déployé sur toutes les consoles du marché (coucou Serie S, XOne, PS4...).A quand la mise à mort du Luminous Engine ? Doit-on craindre pour de futur projet ?