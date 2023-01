Tei : Nous avions plusieurs candidats. Nous recherchions un artiste dont le style de dessin plairait à un large public - y compris les jeunes joueurs - et qui serait capable de représenter une grande variété de personnages. Parmi les candidats, les dessins de Mika Pikazo-san étaient colorés, vifs, et ressortaient vraiment ! Ils correspondaient parfaitement à la direction flashy que nous voulions pour ce titre. Le vote a été unanime et toute l'équipe de développement a été d'accord pour dire que c'était la bonne.



Nakanishi : C'était vraiment vibrant et éblouissant, et j'ai senti qu'il y avait tout ce que nous recherchions.



La décision a donc été facile à prendre ?



Tei : Heureusement, elle a tout de suite accepté notre offre en disant qu'elle voulait le faire. Comme il y a beaucoup de personnages, cela allait être un travail de plusieurs années, mais heureusement, le calendrier s'est bien adapté à son emploi du temps.



Yokota : Alors... Tu l'as juste approchée et tu lui as demandé de dessiner une cinquantaine de personnages sans aucune information sur le jeu, comme tu le ferais normalement ? (Rires)



Tei : Eh bien, oui... (Rires)



Nakanishi : Si Intelligent Systems vous demande de dessiner 50 personnages, il est assez évident que c'est pour un nouveau jeu Fire Emblem, non ? (Rires)



Tei : Eh bien, j'ai pensé qu'il serait préférable d'être franc à propos de la demande. Cela dit, il y avait une préoccupation qu'elle avait. Comme elle dessine habituellement des personnages jeunes, elle s'inquiétait de son niveau de confiance dans le design de certains personnages. Il est vrai que les compétences du dessinateur ne doivent pas se limiter à dessiner des nobles cool et des jeunes filles. Dans Fire Emblem, il y a toute une variété de personnages comme des soldats endurcis, et en plus de cela, ils doivent être capables de dessiner des armures, des armes et des créatures comme les pégases.



A l'annonce de Fire Emblem Engage, à la vue du protagoniste Alear et en apprenant que c'était Mika Pikazo, une jeune artiste qui a notamment créé les designs de Kaguya Luna et Hakos Baelz , certains ce sont mis à dire que le chara-design du jeu faisait "Virtual YouTuber" (surtout le protagoniste Alear en fait), ou dans le moindre des cas qu'on tendait encore plus vers l'anime... Quand Fire Emblem a toujours été "anime" en réalité, juste pas les mêmes sources d'inspirations (du temps de Kaga, le créateur de la série, ses inspirations était notamment l'anime Gundam, avec des visuels plus matures et plus détaillés).Dans sa série d'interview "Ask The Developer" de Nintendo, Tsutomu Tei d'Intelligent Systems et Kenta Nakanishi de Nintendo reviennent sur le choix de Mika Pikazo comme chara-designer pour Fire Emblem Engage :Voici quelques concept-art et dessins officiels d'une première partie des personnages de Fire Emblem Engage :Tout comme l'artiste Chinatsu Kurahana sur Fire Emblem: Three Houses, Mika Pikazo n'a pas travaillé sur les visuels de jeux vidéos auparavant mais elle a surtout bossé pour des light novels, en plus de créer l'apparences des 2 Vtubers cité en début d'articles.Personnellement, je peux comprendre que certains soient rebutés et aillent comparer cela à du Genshin Impact. Je peux même prendre un exemple de cas toujours avec la série Fire Emblem : il y avait ce même soucis quand Lucina avait reçu sa tenue resplendissante dans le jeu mobile Fire Emblem Heroes, où l'artiste, habitué pour dessiner aux proportions chibi/enfants, a ainsi rendu l'héroïne plus "enfantine" provoquant une controverse dans la communauté :Cela dit, dans ce style de Mika Pikazo, les anciens personnes masculins (je pense à Ike par exemple) passent plutôt bien en vrai. Mais certains verront probablement le même problème que Lucina dans mon précédent paragraphe. Moi en tout cas j'aime beaucoup l'apparence des personnages originaux, et j'ai déjà mes préférés hehe (Chloé la chevalière pégase "première waifu" et Zephiel la sombre draconique).