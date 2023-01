JVC 17/20

ActuGaming 8/10

Metacritic 81%

Il est à 0,99€ jusqu'au 19 Janvier 2023

C'est un Shoot 'em up qui a reçu des bonnes critiques dans l'ensemble.-Un gameplay basé sur la distorsion du temps-7 niveaux variés-Plus de 50 combinaisons d'armes différentes avec des appareils manipulant le temps-Une musique composée par Akira Yamaoka, compositeur de Silent Hill.-Des boss conçus par Mahiro Maeda (Blue Submarine No. 6, The Animatrix - The Second Renaissance, Kill Bill: Vol. 1).-Coopération en local pour 2 joueurs en mode Histoire