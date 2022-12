Quelques nouvelles petites infos ont été partagé via le Famitsu de cette semaineOutre l'artwork plus bas, nous apprenons que le développement est terminé à 60 %, mais aussi que Flair Rall apparus dans YS II (et Dawn of Ys qui n'est pas canon) voyagera aux coté d'Adol.Le navire sera évolutif et disposera d'un mode manuel et haute vitesse. Les contrôles ont été conçus pour être réalistes mais pas difficiles. Les joueurs ne pourront pas nommer le navire.Pour finir les environnements de Ys X sont basés sur le nord-ouest de la France.