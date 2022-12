Mauvaise nouvelle depuis le front, les PS5 sont introuvables en boutiqueCarrefour, Leclerc, Cultura, niet, nada. Le No Man’s Land.Est-ce la fin? Non, car il reste les irréductibles Escrocs.comme ont aiment les appeler en Gaules.Non content d’avoir la main mise sur la « potion magique », ils se permettent de vendre systématiquement en « pack chaudron » (La console + un jeu quelconque + un casque et d’autres bidules ou Console + 4 jeux) pour le doux prix de 850 statères. 850 boules…. Et tout ça remonte à la semaine passée.Bon, les affaires sont les affaires diront certains. Et Avé les Césars de l’opportunisme dirais-je même.Mais cette semaine c’est le pompon. Car si cela concernaient que les pack « annulés »Sachez que c’est aussi une occasion de gonfler le prix des packs basiques : PS5 standard + GOW ou FIFA…….: 800 pépites.A savoir que j’ai 100 euros d’avoir (grâce à la revente de jeux) et même en en faisant usage je me fais flouer.Allez Go la prendre sur le site officiel, marre des profiteursOui c’était mon coup de gueule inutile de la journée mais j’avais trop de fiel dans mon corps pour ne pas en parler.