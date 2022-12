Plus de 10 ans apres la première serie et 5 ans apres la seconde (qui se déroulait âpres le 17eme episode de la premiere serie, c'est ça de faire des fins originales), Blue Exorcist aura le droit a une nouvelle adaptation.On ne sait pas encore si elle se déroulera apres la seconde série ou si ce sera un reboot, mais nous avons deja le droit a un premier teaser avec ce qui semble etre la confirmation du retour d'Hiroyuki Sawano a la bande son."Rin est un garçon qui a été adopté lorsqu'il n'était encore qu'un bébé, par de grands exorcistes. Un jour Satan apparait pour lui révéler qu'il est son père, et l'emmener dans son monde. Mais il est impossible pour Rin d'oublier tout ce que son père adoptif lui a enseigné jusqu'à aujourd'hui... Confronté à un adversaire invincible qui a détruit le seul homme à l'avoir jamais aimé, le jeune garçon choisit alors de combattre aux cotés des exorcistes, quitte à libérer, lorsqu'il dégaine l'épée de son père, la puissance démoniaque qui sommeille en lui." (Resumé Nautiljon)

posted the 12/18/2022 by guiguif