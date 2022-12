Éditeur : NIS America

Développeur : Nippon Ichi Software

Prévu sur PS4/Switch

Date de sortie : 14 Avril 2023

Genre : Enquête

Texte : Anglais / Voix : Japonaise

-Il sortira en Démat et physique en Europe-

Process of Elimination a donc le potentiel de séduire les amateurs d’enquêtes. Malgré un climax oppressant, on retrouve une galerie de personnages assez farfelus (le détective à l'armure en particulier) qui dénote par rapport à l'image que l'on peut se faire d'un serial killer.Wato Hojo semble abonné à la poisse mais il possède un talent précieux : celui d’être un bon observateur lui permettant de devenir un détective précoce talentueux. Mais le dernier événement le concernant se révèle très perturbant. Un peu contre son gré, le voici embarqué dans un groupe de 13 autres détectives beaucoup plus expérimentés que lui, l’Alliance des Détectives, afin de tenter de résoudre diverses énigmes.La plus importante des missions étant de mettre la main sur le Duc Ecartelé, un tueur en série coupable d’avoir assassiné plus d’une centaine de personnes, plongeant le pays entier dans le chaos. Mais rapidement un faisceau d’indices semblent suggérer que le tueur est un membre de l’Alliance. Alors que tout le groupe se retrouve sur la mystérieuse île de Morgue, quartier général de l’Alliance, Wato va devoir démêler le vrai du faux afin de pouvoir identifier qui est le Duc, les autres membres vont tout faire pour tenter de prouver leur innocence ou tromper les autres.