Vous connaissez probablement la chaine YouTube DidYouKnowGaming (DYKG), j'en ai déjà plusieurs fois rédigé des articles sur leur vidéo ici. C'est une chaine dont ses créateurs s'intéressent au dessous des jeux vidéo, les anecdotes de développement des jeux et depuis quelques temps ils ce sont alors spécialisés sur les anecdotes concernant les jeux Nintendo. Ils vont jusqu'à contacter d'anciens développeurs afin d'obtenir les informations.On apprend hier que Nintendo of America a fait jouer son droit d'auteur pour faire supprimer une des vidéos DYKG, spécifiquement une vidéo portant sur un jeu de Retro Studios sur la série Zelda et annulé par Nintendo, on apprenait alors qu'il s'agirait d'un jeu de rôle tactique mettant en scène plusieurs personnages au lieu de Link. DYKG estime que Nintendo pratique ici de la censure, que leur travail reste du journalisme et que c'est un devoir d'information (et sachant que sur leur chaine YouTube il reste d'autres vidéos du genre, dont celle sur le Metroid par Next Level Games annulé par Nintendo). Je ne suis pas tellement d'accord avec cette réponse et je vais expliquer pourquoi.Créer un jeu vidéo, ça n'est pas simple et comme tout média à ce niveau là (professionnel j'entend, pour des objectifs commerciaux) c'est un tas de processus créatifs de la conception sur papier aux premiers prototypes jouable jusqu'à la finalisation et la commercialisation du média, cela demande des ressources et des compétences. On ne regarde nous consommateurs que le produit final, mais tout ce qui a été fait et produit durant ce temps et qui n'a pas été rendu public reste de la propriété des développeurs et l'éditeur, les ayant droits, et peut même être réutilisé. Moi à mon niveau d'indépendant sur la scène, en tant que créateur je n'ai pas envie qu'une tierce personne vienne rapporter publiquement du contenu privé comme des artworks issue de la conception de mes projets sans mon accord.En général, quand on apprend qu'un jeu a été un jour en conception avant d'être abandonné, c'est que cela vient des concernés directement, les (anciens) développeurs. Mais cela ne se fait pas comme ça, il doit y avoir des contrats ou des accord fait avec les ayant droit (ou quand ces contrats ne sont plus valables et renouvelé), c'est ce qu'on appelle les clauses de non divulgation (en anglais NDA, ce fameux contrat qui vous empêche de révéler des informations sur ce que vous avez fait avant une période donnée).Je conçois la dévotion dans l'idée d'informer sur ce genre d'anecdote exclusive, mais je pense que ce n'est pas de la notoriété de DYKG, un tierce, de révéler ce genre de chose interne à une entreprise, et j'entend par là des informations qui peuvent être ou non réutiliser par Nintendo, même si cela à 20, 30, 50 ans. C'est sympa d'apprendre cela, mais si l'ayant droit dit stop, faut savoir se raisonner. Ça n'est pas un drama entre 2 parties dont on parle et dont on doit avoir le contexte global plutôt que prendre partie pour tel ou tel, mais d'informations simplement privées. Ce n'est pas parce que c'est abandonné hier que ça n'est plus réutilisable et Nintendo a plusieurs fois prouvé qu'une idée abandonnée ou même un échec commercial peut être réutilisé voire amélioré, pour donner quelque chose de nouveau. La GameCube devait déjà en son temps avoir la détection de mouvement de la Wii ou encore la 3D stéréoscopique de la 3DS (notamment avec Luigi's Mansion comme demo technique).Vous vous en foutez, voire même ça sera un nouveau prétexte pour dire que Nintendo est hors-sol envers sa communauté, mais ne vous méprenez pas : C'est sans conteste que DYKG joue leur intérêt sur Internet, et en voulant que les gens réagissent à cette affaire DYKG contribue à ce que les gens aient des commentaires "peu élogieux" envers Nintendo mais soit ces personnes font ça par naïveté sans le contexte et ce n'est pas très grave on a tous été puéril, soit ils font ça par opportunisme et c'est une énième illustration de la perversion des réseaux sociaux, la toxicité banalisée. Ça aussi, c'est discutable hein.