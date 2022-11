Moyenne 3,6/5Inu-Oh est une proposition radicale détonante, une déflagration sonore et visuelle ainsi qu'une vraie expérience de cinéma.Une pépite.C’est poétique, historique (d’aucuns diraient nostalgique), sensible, étonnant, dynamique et l’on en passe. VertigineuxLe résultat ne ressemble pourtant qu’à lui-même : entre la sagesse du mythe et la fureur de l’opéra rock, Yuasa ne choisit pas ; en jaillit une épopée folle et merveilleuse, qui devrait entrer au panthéon de l’animation japonaise.À partir de cette reconstitution médiévale très documentée, Yuasa bascule brutalement vers une mise en scène d’opéra rock. Pendant 30 minutes ininterrompues, des danseurs enchaînent des mouvements de breakdance sur des accords de guitare électrique. Le récit s’arrête, cède la place à des numéros musicaux à l’animation impressionnante.En dépit des qualités plastiques évidentes de cette comédie musicale singulière et radicale, le récit s’avère hermétique, décousu, confus et déroutant, impossible d’éprouver de l’empathie pour les personnages, aussi extravagants soient-ils.