Nouveau top 10 et pour fêtez les 11 ans du jeu de Bethesda, j'avais envie de lui faire un petit "hommage". Risque de spoil si vous n'avez jamais jouer à Skyrim, vous voilà prévenu. Bordeciel abrite des bestioles pas super recommandable, voici celle qui m'ont donné le plus de fil à retordre.10)- Plus puissant encore que son cousin le "troll de base". Le troll de glace est un véritable fléau en début de jeu, capable de vous tuer en quelques coups seulement. Il est niveau 30 environ. Heureusement, le feu est son pire ennemi et si vous avez de puissants sort de feu, vous pouvez vous en sortir. De plus, le troll a sa vie qui se régénère en permanence, mieux vaut être sûr de le tuer donc...9)- Les géants sont des créatures pacifique qui ne vous attaqueront pas si vous les laissez tranquille. En revanche, si vous êtes trop curieux pour dérober leur trésor ou si vous attaquez leur mammouths, ils ne vous feront pas de cadeau. Capable de vous envoyer sur la lune (genre littéralement) ce sont aussi de véritable sac à PV, et en plus si un mammouths s'en mêle alors là faites vos prières. Le mieux c'est de les spammer de flèches à distance car ils sont beaucoup trop dangereux au cac, et il vous en faudra une bonne trentaine vu les pv qu'ils ont, et un bon arc aussi, et se mettre en hauteur car les géants sont un peu concon et mettront un certain temps a comprendre où il faut passer.Les Parjures sont un genre de clan rebel qui vie dans la nature ou dans les montagnes de Bordeciel. Ils sont similaire à des bandits si ce n'est qu'ils sont bien plus retords. Très nombreux, attaquez un camp Parjures ne sera pas de tout repos. Ils ont des armes qui font assez mal et même de puissant sorcier, mais rien de comparable au roncecoeur, les chefs qui peuvent vous tuer en quelques coups seulement. Le meilleur moyen de les abattre de et piquer leur cœur dans l'inventaire, ce qui les tuera instantanément. Mais encore faut til avoir du bol de s'en approcher sans crever.7)- Ces créatures sont uniquement disponible dans le DLC Dragonborn. Ce sont des genres de zombies de feu qui attaquent en surnombre et qui réapparaissent à l'infini si vous ne faites pas la quête pour les faire disparaître définitivement. Ils attaquent bien évidemment avec du feu vu leur noms et sont très pénible et extrêmement dangereux car en surnombre.6)- Les Dwemers les plus puissants. Il yen a peu dans le jeu et heureusement vu le calvaire que c'est de les affronter. Capable de vous tuer en quelques coups, ils ont également un genre de souffle qui vous ralentit et vous inflige des dégâts. Je n'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est qu'il faut garder vos distances et les attaquez de préférence de loin. Ah, et ils ont beaucoup de vie aussi, alors n'espérez pas les vaincre rapidement.5)- Déjà de base, les chaurus sont très pénible mais alors les faucheur c'est encore pire. Ils sont trouvable dans les grottes, souvent entouré de Falmer car c'est leur monture. Ils font très mal et leur venin est extrêmement toxique, il vaut mieux avoir un remède contre le poison car il est extrêmement dangereux avec ces bestioles. Veuillez être bien préparer avant d'affronter ces créatures redoutable. Forte heureusement, il yen a pas beaucoup dans le jeu.4)- Un véritable fléau ces monstres. Ils sont les guerriers falmers les plus puissants. Bien que aveugle, ils se repèrent très bien au son alors gare à vous si vous faites trop de bruit. Une fois repéré, affrontez les à vos risques et périls. L'arc marche très bien contre eux car ils sont redoutable au corps à corps, et de vrai sac à PV également. Certains peuvent également vous empoisonné et ils n'ont pas de faiblesse particulière à ma connaissance.3)Il existe plusieurs sortes de Draugr dans Skyrim. Les Draugr de base, allant du plus faible au plus puissant. De base, forcené, délétère, despote, infernal, seigneur et tyran qui sont les plus puissant. Adepte du Thu'um, les seigneurs et tyran peuvent vous désarmer assez facilement si vous êtes bas niveau. Ils font extrêmement mal et vous tueront très facilement même à haut niveau car ce sont l'une des créatures les plus puissantes du jeu. Un combat contre un Draugr seigneur ou tyran durera souvent dix minutes car ils ont beaucoup de vies. Le feu marche assez bien contre eux mais oubliez les sorts de glace car ils y sont insensible.2)- Les dremoras sont des démons, pas aussi puissant que les princes Daedra mais tout de même assez puissant pour faire de votre vie un enfer. Il yen a très peu dans le jeu mais si vous en rencontrez un, préparez vous bien avant. Quant aux archimages, il s'agit de puissant sorciers dont les sorts sont extrêmement puissant et capable de vous tuer très rapidement. Allez au cac contre eux relèvent de la pure folie tant ils sont puissant. Le sort de guérison vous sera très utile contre ces mages à la puissance démesurée.(Désolé j'ai pas trouver de vidéo illustrant un combat)1)- Dragons les plus puissant, même encore plus que les légendaire. Ils apparaîtront quand vous serez niveau 50 ou plus. Le cri qui permet de les faire atterrir sera votre meilleur allié dans ce combat. Capable de cracher du feu ou de la glace, ces Dragons ne vous feront pas de cadeau et sortir vivant du combat ne sera pas une mince affaire. Ils sont même encore plus puissant que le boss final ce qui on est d'accord n'est pas très logique mais bon...Mention honorable : Ces créatures auraient eu leur place dans ce top.Prêtres Dragons- Sentinelle- Maître idéaux- Kaarstag- Guerrier d'Ebonite- Maître vampire- Ours garou- Dragon vénérer/légendaireVoilà, j'espère que ce top vous aura plu et que je vous ai peut être donné l'envie de retourner en Bordeciel qui sait ? Bon dimanche et à la prochaine !