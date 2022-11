C'est un album sortie en Septembre 2022, c'est le deuxième solo de Andy Gillion.Il y a la participation sur le premier morceau de Yuzo Koshiro.Si vous aimez les jeux vidéos, vous êtes un brin nostalgique et que vous écoutez du métal, ça pourrait vous plaire.(C’est entièrement instrumental).Bonne écoute :1. In the Arcade (feat. Yuzo Koshiro)2. Insert Coin3. 1988 (feat Li-sa-X)4. Tokyo Street Massacre (feat. Matt Heafy)5. Level Complete6. Glitch7. Damn You Water Level! (feat. Stephen Taranto)8. Invincible9. Megadrive (feat. Paul Wardingham)10. Enter The Castle (feat. Jeff Loomis)11. Final Boss (feat. Per Nilsson)12. GAME OVER13. Continue?