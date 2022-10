Benzema est devenu ce soir le 66ème Ballon d'Or, et le cinquième joueur français à le gagner 24 ans après zidane, et il est aussi le ballon d'or le plus agé depuis 1956C'était émouvant avec Zidane et Drogba lui remettant son Ballon d'Or, et ensuite avec sa mère et son fils venus le rejoindre sur la scène.