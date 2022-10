A 5h et 28 min:Pendant le livestream de @STUDIO_NGC, Naoki Yoshida a déclaré qu'ils sortiront quelque chose pour Final Fantasy XVI ce mois-ci ! #FF16

Yoshi-P : "On est déjà en octobre ?" Présentateur : "Oui" Yoshi-P : "Je pense que ce mois-ci nous allons sortir quelque chose"

posted the 10/01/2022 at 04:52 PM by jenicris