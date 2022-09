J'en parlais avec Bayonetta 1 à l'article juste en dessous de celui-ci (et qui pour récap' sera exclusif My Nintendo Store en Europe), mais c'est désormais officiel le collector de Xenoblade 3 comprenant l'artbook + steelbook et exclusif au store en ligne de Nintendo vient (pour la 2e fois) d'être repoussé en Europe, cette fois pour la première quinzaine d'Octobre, comme pour Bayonetta 1 en physique du coup. Pour info, les joueurs américains avaient pu précommander ce collector en juillet dernier, sachant qu'il y avait eu aussi des soucis de serveur qui ont fait son lot de polémiques là-bas.