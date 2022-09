Ars no Kyoju (Giant Beasts of Ars) est une nouvelle serie originale par le studio Asahi Production prevu pour Janvier 2023."L’histoire se déroule à l’époque des mythes et des légendes. Des bêtes géantes ont créé la terre, mais les humains ont volé cette terre. Cela a provoqué la colère des Bêtes, qui ont alors commencé à dévorer les humains. Afin de se défendre, les humains ont fait appel aux dieux. Les bêtes Kyoju ont commencé à se répandre dans le monde, causant de grands dommages, mais les humains ont riposté en chassant les Kyoju.L’humanité a également prospéré en utilisant les parties disséquées des Bêtes.Jiiro est un homme qui a échappé à la mort, et il chasse les Kyoju pour gagner sa vie. Il rencontre Kuumi qui est poursuivie par quelqu’un. Jiiro et ses amis commencent alors à découvrir les secrets de ce monde."Isamu Kamikokuryô, qui a dernierement signé le chara design de Diofield Chronicles a fait une illustration pour l'occasion