Synduality, le nouveau jeu de mecha de Bandai Namco prevu sur PS5, Series et PC aura aussi le droit a une adaptation en anime"Nous sommes en 2222. Cela fait des années maintenant qu'une mystérieuse pluie, surnommée Tears of the New Moon (« Larmes de la Nouvelle lune »), s'est abattue sur le monde et a décimé la quasi-totalité de la race humaine. Nées de cette pluie toxique, des créatures monstrueuses avides de chair humaine ont poussé les quelques survivants à fuir le danger. Ils se sont alors exilés dans les profondeurs de la Terre où ils construisirent un refuge : Amasia. À la recherche de solutions pour assurer leur survie dans cette ville dystopique, les humains firent la rencontre d'une intelligence artificielle du nom de Magus. C'est nimbée d'incertitude que commence l'histoire de la cohabitation entre humains et intelligence artificielle, et de leur quête respective d'identité."