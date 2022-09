34EVERLAST est un jeu d'action indé japonais de Kanata Lab GAME s'inspirant grandement de Nier Automata et qui est pour l'heure uniquement prevu sur Steam pour la fin d'année prochaine.Et le créateur ne tente meme pas de cacher ses inspirations jusqu'a recruter Emi Evans, la celebre chanteuse derriere bon nombre de chansons de Nier et Nier Autamata, pour changer le main theme du jeu.

posted the 09/11/2022 at 10:36 PM by guiguif