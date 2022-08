Atlus a posté l'Opening de Soul Hacker 2, "Hopeless Call" chanté par Naho et arrangé par Keiichi Okabe (Nier vous connaissez ?).Ça demarre a 1m20.Le jeu sortira sur PS4, PS5, Xbox et PC la semaine prochaine.

posted the 08/18/2022 at 06:41 PM by guiguif