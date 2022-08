Tout ce que nous avons partagé a été entièrement réalisé dans le jeu, aucun montage n'a été utilisé. Nous avons adoré toutes les discussions et théories - ce fut un voyage extraordinaire. C'est une source d'inspiration de voir la communauté se rassembler après tant d'années, et tout ce travail en valait la peine.



Que vous vous attendiez à ce résultat ou non, j'espère que vous avez apprécié l'impact. Il n'était pas prévu qu'il explose de cette façon, mais juste pour embrouiller quelques personnes sur Twitter lol.

Ça date de 3 jours, mais toujours utile pour ceux non-informés (comme moi avant cela).Le mois dernier a vu naitre une nouvelle spéculation autour de NieR: Automata. Un soit-disant joueur "sadfutago" avec une version 1.0.0 du jeu aurait découverte une porte cachée dans la cité réplique menant à une église, avec vidéos à l'appuie (ci-dessus un réupload). Le sujet a un peu fait le tour d'Internet notamment ( sur Gamekyo ), surtout avec l'arrivée de la version Switch "End of The YoRHa" d'ici octobre prochain, et cela a pris des proportions telles que certains ont cru que c'était Yoko Taro directement, tel un Hideo Kojima, à la tête d'un ARG (jeu de piste lancé à la communauté) pour une éventuelle annonce de nouveau projet NieR.Sauf que l'on sait désormais que tout cela est bien le fruit d'un mod créé par 3 personnes : DevolasRevenge, Woeful_Wolf, et RaiderB. Leur but n'était que de piéger les fans de NieR, sans penser que des gens iraient jusqu'à spéculer Yoko Taro et Square-Enix d'être derrière cette "opération".Donc non, pas de nouveau secret. Le dernier secret trouvé et officialisé par PlatinumGames se trouve pour rappel au début du jeu après avoir détruit le premier boss, cela consiste à se placer entre 2 bidons et de faire une certaine manipulation.