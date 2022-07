Mais c'est quoi ce platine Capcom encore...Avec une obtention a 0,5 sur PS4 le platine de DMC 4 est réputé pour être l'un des plus difficiles de la saga et des beat em all de la machine.En effet, entre les rangs S en Dante Must Die (perso c'était très gentil devant le 5 ), ou finir le bloody palace avec les filles et le trophée intouchable contre Dante, il y a vraiment de quoi faire.Dans mon cas, après de nombreuses peines j'ai quand même obtenu le platine que je trouve un peu plus abordable que DMC V ou du moins équivalent.J'ai vraiment eu du mal de finir le Bloody Palace avec Trish car ce personnage est très particulier avec beaucoup d'attaques chargées (assez lentes donc) et le personnage de trish n'est pas adapté a affronté les horribles Blitz (de très loin les pires monstres de la saga, merci a l'arme Pandora).J'ai également souffert comme jamais a avoir le trophée "intouchable contre Dante", j'ai dû refaire dans la souffrance totale une bonne dizaine de fois le Bloody Palace a cause de ça.Je partage deux lives a moi pour réussir le bloody palace avec des combos très simple avec Trish et Lady, une possible aide donc pour des chasseurs de trophées qui se lanceront dans ce platine de la mort.Avec Lady hormis les Blitz ça passe crème avec le combo de la vidéo que je spam, avec Trish pas de secret, faut try hard et apprendre les combos de la belle par cœur.Encore désolé pour la vocale au début de la vidéo de Lady c'est une chaine twitch à l'arrache et un pote de longue date voulait talk un peu.En tout cas bravo a ceux qui ont ce Platine, celui de DMC V aussi, car c'est vraiment quelque chose.Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=RbaqQA3eHRQ Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=pWDjfgO32Lc Bon visonnage.