https://www.videogameschronicle.com/news/returnals-steam-listing-continues-to-get-updates-ahead-of-a-possible-reveal/



- En mai, SteamDB a enregistré la présence d'un nouveau produit dans la base de données qui porte le nom de code "Oregon".



- Bien qu'il ne soit pas immédiatement clair en quoi consiste le jeu, certaines chaînes de localisation dans la liste du jeu indiquent clairement qu'il s'agit d'un port PC de Returnal.



- Maintenant, la page d'historique du site montre que le jeu en développement continue d'obtenir de nouvelles versions quotidiennement.



- Jeudi, par exemple, les réalisations du jeu ont été mises à jour avec de nouvelles localisations, avec 19 nouvelles langues ajoutées.



- Bien que le nom de code de l'Oregon ne révèle pas que le jeu est Returnal, ses chaînes de localisation incluent des phrases telles que "Atropos", "Tower of Sisyphus", "In Helios" et "Returning", ce qui rend l'identité du jeu claire.



- En mai, une source a également partagé des images avec VGC semblant montrer Returnal fonctionnant sur PC, ce qui suggère fortement qu'il s'agit de l'une des prochaines exclusivités de la console PlayStation en ligne pour un port.