XIII constitue le remake du célèbre et culte FPS en cel-shading du même nom de 2003. Après sa sortie sur PS4, Xbox One et PC en novembre 2020, le jeu sortira sur Nintendo Switch le 13 septembre 2022. Le même jour, le mode multijoueur en ligne sera également ajouté et le jeu recevra une mise à jour majeure (déjà intégrée à la version Switch) pour les versions PS4, Xbox One et PC, qui améliorera la qualité du jeu afin de satisfaire les attentes des joueurs.

(Framerate : 30FPS)