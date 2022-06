Salut !Avec l'ami Final Gear (spécialisé dans Final fantasy), on a décidé de parler des craintes des joueurs concernant le futur opus de Final Fantasy.Effectivement, entre les combats, l'exploration, les persos jouables... Il y a pleins de questions, de craintes également, et on s'est dit qu'on allait en parler !Les sondages étant limité, on avait envie d'avoir le plus grand nombre d'avis !Du coup, au delà de ce qu'on parle, c'est quoi vos craintes sur FFXVI ?Plutôt confiants de base au vu de l'équipe ou pas ?