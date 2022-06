Moyenne presse 4/5 (pour l’instant)Formidable portrait croisé d’une mère et d’une fille que tout oppose, nourri aux meilleurs mets du Japon — on mange ici beaucoup —, cette pépite pleine de tendresse et parfois tragique se double d’une ode à la liberté des Japonaises qu’on pourrait presque qualifier de féministe.Ayumu Watanabe parle de peurs profondes (du déclassement, de l’isolement, de grandir) mais il le fait en chantonnant.Le mélange des genres ne nuit pas au film : on s’amuse vraiment de la liberté avec laquelle le cinéaste s’offre quelques digressions, s’attardant d’un trait relâché sur un personnage champion de concours de grimaces (désopilant), ou citant soudain un plan de Mon voisin Totoro, tout en abordant au passage des problèmes plus sérieux d’adolescents.C'est fou, généreux, très drôle (idée géniale des petits animaux qui parlent à la lisière du film), et ça finit dans les larmes. Watanabe s'est totalement emparé de son sujet pour en faire un anime en liberté totale, brassant toutes les variations de l'animation sans jamais se paumer. Tout son métier est là.Très beau film d’animation japonais adapté d’un roman de Kanako Nishi.L’animation pleine de poésie et la peinture de la vie quotidienne, au rythme des saisons, parachèvent ce conte humaniste, aussi charmant qu’inattendu.Ce récit d'apprentissage plein de drôlerie et de tendresse se savoure avec gourmandise.Si l’enjeu dramatique tarde à se dévoiler, cette chronique douce-amère, à l’esthétique de manga, lorgne du côté du studio Ghibli, empruntant à l’imaginaire d’Hayao Miyazaki et à l’irrévérence d’Isao Takahata.