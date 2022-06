L'éditeur "indé" Dangen Entertainment (éditeur de CrossCode / Iconoclasts / Astalon : Tears of the Earth /Minoria / Bug Fables / The TakeOver ect) fête ses 5 ans à 19H avec un "live".Annonce :Nouveau jeu : Loretta / N.C.Vestaria Saga II : The Sacred Sword of Silvanister / Date de sortie (PC) : 28 Juillet 2022Mise à jour pour : Smelter / Batbarian : Testament of the Primordials / EvertriedAbomi Nation arrive sur consoles (+ mise à jour sur PC)Ara Fell : Enhanced Edition / Rise of the Third Power en physique sur PS4/SwitchSmelter en physique collector PS4/SwitchDangen Entertainment éditera Dungeon Drafters