Un troisieme trailer pour la saison 2 de Made in Abyss (aussi nommée "Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun") a été diffusé, il devoile au passage l'ending qui sera chanté par MYTH&ROID, groupe notamment connu pour avoir interprété l'ending 1 et l'opening 2 de "Re:ZERO" ainsi que plusieurs generiques pour la serie "Overlord".Le premier episode sera diffusé le 6 Juillet.