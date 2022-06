A en croire l'Epic Games Store, la version PC d'Uncharted : Legacy of Thieves Collection sortira le 20 juin prochain (également sur Steam). Celle-ci sera suivie du portage PC de Sackboy A Big Adventure (sans date pour le moment) puis celui de Returnal (sans date pour le moment).

posted the 06/02/2022 at 08:22 PM by altendorf